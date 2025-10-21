Haberler

Gaziantep'te Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirerek hayatı olumsuz etkiledi. Organize Sanayi Bölgesi'nde küçük çaplı sel meydana gelirken, su birikintileri nedeniyle trafikte aksama ve maddi hasarlı kazalar yaşandı.

Gaziantep'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerine doğru şiddetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Kentin özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde etkili olan yağış bazı caddelerde ise küçük çaplı sele neden oldu. Etkili olan yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sonrası bazı araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Yağış sonrası trafikte aksamalar yaşanırken maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Kentte yağışın gece saatlerinde ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
