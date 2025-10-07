Haberler

Gaziantep'te Eski Şehir Çöplüğünde Yangın Çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan eski şehir çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, hayvan barınağı ve ahırlara yakın bir bölgede meydana geldi.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki eski şehir çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, İslahiye ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan eski şehir çöplüğüne meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen dökülen çöpler nedeniyle yangın çıktı. Yangının, hayvan barınağı ve ahırlara yakın olması nedeniyle kısa bir süreli panik yaşanırken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, İslahiye Orman İşletme Şefliği ve Gaziantep İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. - GAZİANTEP

