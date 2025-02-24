Gaziantep'te Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Kürkçü (40) isimli şahıs, sabah saatlerinde evine geldiği eski eşi Nejla Özbiber (38) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Kürkçü, eski eşi Nejla Özbiber'i bıçakladı. Bıçaklanan kadın ağır yaralanırken saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde eski eşi tarafından bıçaklanan Nejla Özbiber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eski eşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mahmut Kürkçü'yü yakalama çalışmalarının ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP