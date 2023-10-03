Gaziantep'te Eşiyle Tartışan Adam Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eşiyle tartışan ve av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ökkeş Palamut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eşini öldürdükten sonra "intihar etti" diyen kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eşi Dilan Palmut'u öldüren Ökkeş Palamut'ın cezası belli oldu

Sanık Ökkeş Palmut'a "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce eşi Dilan Palamut'u av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar ettiğini iddia eden Ökkeş Palamut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 25 Ocak 2023 tarihinde Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ökkeş Palamut, tartıştığı eşi Dilan Palamut'a av tüfeği ile ateş etmişti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan ve ağır yaralanan Dilan Palamut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Öldürdüğü eşinin intihar ettiğini iddia eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil koca Ökkeş Palmut, eşini öldürmediğini belirterek ve üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürmüştü. Olaydan sonra Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan katil koca Ökkeş Palamut için karar duruşması görüldü. Karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından sanık Ökkeş Palmut'a "nitelikli kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.