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Gaziantep'te Enişte Kayınbiraderini Vurdu, Teslim Oldu

Gaziantep'te Enişte Kayınbiraderini Vurdu, Teslim Oldu
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Haberler
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Gaziantep'te tartışma sonucu kayınbiraderini silahla vurarak ölümüne sebep olan enişte, olayın ardından karakola giderek teslim oldu. Olayın detayları ve soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te bir şahsın, tartıştıktan sonra silahla vurup hastaneye götürdüğü kayınbiraderi hayatını kaybetti. Katil zanlısı enişte ise ölüm haberinin ardından karakola giderek teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Mustafa B. (39) ile eşi tekrar barışmak için bir araya geldi. Bu sırada ikiliyi bir arada gören kayınbirader İbrahim A. (34) ile eniştesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte Mustafa B. üzerindeki silahla kayınbiraderi İbrahim A.'ya ateş etti.

Vurup hastaneye götürdüğü kayınbiraderi ölünce teslim oldu

Olay sonrası ağır yaralanan kayınbirader, kendisini vuran eniştesi tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayınbirader İbrahim A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kayınbiraderini vurup hastaneye götüren enişte ise ölüm haberinin ardından karakola giderek polise teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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