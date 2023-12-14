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Gaziantep'te Engelli Çocuğunun Tedavi Parası Çalındı

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Gaziantep'te yaşayan Ahmed Halil, engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği cüzdanındaki 7 bin doları halk otobüsüyle hastaneye giderken çaldırdı. Hırsızlık anları ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdığını ileri süren yabancı uyruklu Ahmed Halil, kameraların incelenerek şahısların bulunmasını istedi.

Gaziantep'te yaşayan Ahmed Halil, engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği cüzdanındaki 7 bin doları halk otobüsüyle hastaneye giderken çaldırdı. Hırsızlık anları ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdığını ileri süren yabancı uyruklu Ahmed Halil, kameraların incelenerek şahısların bulunmasını istedi.

Savaştan kaçarak Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu Ahmed Halil, engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği parayı cüzdanına koyarak çocuğunu hastaneye götürmek için bindiği 27 H 0293 plakalı otobüste cüzdanında bulunan yaklaşık 7 bin Dolar'ı çalındı.

Olay, 11 Aralık 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi seferi yapan 27 H 0293 plakalı otobüs gerçekleşti. Şahinbey ilçesinde, 7 bin Dolar'ının çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili konuşan mağdur Ahmed Halil, otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarının incelenip şahısların bulunarak mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"Paramı çalan hırsız benim değil hasta olan engelli çocuğumun hakkını yedi"

Otobüse bindiklerini ve dakikalar içerisinde 7 bin Dolar'ının çalındığını söyleyen Yabancı uyruklu Ahmed Halil, "Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ailecek Türkiye'ye geldik. 7 senedir Gaziantep'teyiz ve inşaatta çalışıyorum. Dün engelli çocuğumuzu hastaneye götürmek için otobüse bindik ve parayı çantamıza koyduk. Biliyorsunuz ki çanta banka gibidir. Bizde paramızı her zaman çantamızda taşıyorduk. Otobüse 2 dakikalığına bindik ve otobüste o an çok kalabalıktı. Sonrasında otobüsten indiğimizde 7 bin dolar paramızın olmadığını fark ettik. Benim paramı çalan hırsız benim hakkımı değil hasta olan engelli çocuğumun hakkını yedi. Ben çocuklarım için çalışıyorum o kadar emek vererek biriktirdiğim param bir anda çalındı. Alın teriyle biriktirdiğim paramı geri getirmesini istiyorum" dedi.

Yabancı uyruklu oldukları için Türkiye bankalarının kendilerine hesap açmadığını belirten Ahmed Halil, yanlarında muhafaza etmek zorunda oldukları birikimlerinin bir anda yok olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Aralık Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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