Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu - Haberler

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Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

O anlar İHA'nın kamerasına anbean yansıdı.

(Lider Olgun - Muhammet Abdulkadir Esen /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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