Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu - Haberler

Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.
O anlar İHA'nın kamerasına anbean yansıdı.
(Lider Olgun - Muhammet Abdulkadir Esen /İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa