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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'teki polis helikopteri kazasıyla ilgili açıklama yaptı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Kartal Mahallesi'nde kaza kırıma uğrayan polis helikopteri ile ilgili açıklama yaptı. Helikopterde bulunan 2 pilot şehit olurken, bir teknisyen yaralandı. Bakan Yerlikaya, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralı polise acil şifalar diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Kartal Mahallesi'nde kaza kırıma uğrayan polis helikopteri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Gaziantep Havacılık Kaza 3.Sayfa Haberler

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