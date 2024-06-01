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Gaziantep'te Elektrik Mühendisi Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir elektrik mühendisi, çalışma yaparken çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, ancak mühendis kurtarılamadı.

Gaziantep'te çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan elektrik mühendisi hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi Karlık Sokakta meydana geldi. Mahalle içerisinde bulunan elektrik direğine çıkarak çalışma yapan Elektrik Mühendisi Hasan Meşe akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Meşe'yi ağır yaralı olarak Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye getirilen Meşe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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