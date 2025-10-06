Gaziantep'te Elektrik Kontağından Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dört katlı apartmanın 3. katında bulunan dairede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi tamamen sardı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP