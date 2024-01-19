Gaziantep'te Elektrik Kablosu Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 şahıs, sulama sistemine ait trafodan elektrik kablolarını kestiği esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Oğuzeli ilçesinde 3 şüpheli şahsı sulama sistemine ait trafodan elektrik kablolarını kestiği esnada suçüstü yakaladı.

M.S., R.B., Y.K. isimli şüpheli şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP