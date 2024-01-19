Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Elektrik Kablosu Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 şahıs, sulama sistemine ait trafodan elektrik kablolarını kestiği esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 3 şahıs, sulama sistemine ait trafodan elektrik kablolarını kestiği esnada suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında Oğuzeli ilçesinde 3 şüpheli şahsı sulama sistemine ait trafodan elektrik kablolarını kestiği esnada suçüstü yakaladı.

M.S., R.B., Y.K. isimli şüpheli şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep JASAT Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İnstagram çöktü mü? SON DAKİKA! 19 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Canan Kaftancıoğlu kimdir? Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kim, ne iş yapıyor? Canan Kaftancıoğlu hayatı ve kariyeri! Görüldü atmak günah mı? Görüldü atmak, geç yazmak, cevap vermemek günah sayılır mı? SURVİVOR KİM ELENDİ: 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Alper Gezeravcı neden uzaya gidiyor? Alper Gezeravcı uzayda ne yapacak? Osmanbey metro neden kapalı? Osmanbey metro istasyonunda çalışma mı var, ne zaman açılacak? Açık lise sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim lise sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir? Karnemi nereden görebilirim? Karne notları nereden, hangi siteden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı, hangi tarihte yağacak? SON DAKİKA AKOM UYARDI! Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı? Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı eşi kim, sevgilisi kim? Alper Gezeravcı kimdir? 19 Ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, bu akşam kandil mi? 2024 dini günler takvimi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title