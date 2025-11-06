Gaziantep'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu, Şahinbey ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Ö., A.H. ve A.İ. şahıslar ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü A.H. ve A.İ. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP