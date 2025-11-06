Haberler

Gaziantep'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 3 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerden ikisi tutuklanırken, birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu, Şahinbey ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen S.Ö., A.H. ve A.İ. şahıslar ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü A.H. ve A.İ. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
