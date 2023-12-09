Gaziantep'te düzensiz göçmen operasyonu: 45 göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin sınır hattı boyunca yaptığı operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 organizatörden 1'i tutuklandı. Yol izin belgesiz seyahat eden 137 yabancı uyruklu şahsa ise 555 Bin 535 TL idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin sınır hattı boyunca yaptığı operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 organizatörden 1'i tutuklandı. Yol izin belgesiz şehirlerarası seyahat eden geçici koruma kapsamındaki 137 yabancı uyruklu şahsa ise 555 Bin 535 TL idari yaptırım uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Kasım-8 Aralık 2023 tarihleri arasında Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca "Göçmen Kaçakçılığı" suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki titiz planlama ve takip çalışmalar sonucunda operasyonlarda yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü 4 şüpheli şahıs yakalandı. Organizatörlerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 2 araç ile 4 cep telefonu da ele geçirildi.

Yakalanarak adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan "Geçici Koruma" kapsamındaki 137 yabancı uyruklu şahsa "Yol İzin Belgesiz" şehirlerarası seyahat etmekten 555 Bin 535 TL idari yaptırım uygulandı. - GAZİANTEP