Gaziantep'te Otobüse Tır Çarptı: 3 Yaralı

Gaziantep'te tırın, durakta yolcu almak için bekleyen halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İpek Yolu adliye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta yolcu almak için bekleyen Fatih Dalkan idaresindeki 27 HO 1586 plakalı halk otobüsüne, aynı yönde seyir halinde olan ve arkadan gelen İsmet Ekrem idaresindeki 63 ADV 309 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü içerisinde bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP