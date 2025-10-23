Haberler

Gaziantep'te Düğünde Silah Sıkan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir düğünde davul üzerinde oynayan küçük çocuğun başında silahla havaya ateş açan M.Ç. isimli kişi, polis tarafından yakalandı. Şahısın evinde ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi.

Gaziantep'te bir düğünde davul üzerinde oynayan küçük çocuğun başında silahla havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Nizip ilçesinde bir düğünde küçük bir çocuk davul zurna eşliğinde oyun oynarken başında defalarca silah sıkıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki davul üzerinde oynayan küçük çocuğun başında defalarca silah sıkan M.Ç. isimli şahsı tespit ederek yakaladı. Yakalanan şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gaziantep Valiliği: "Gereği yapıldı"

Konu ile ilgili valilikten 'gereği yapıldı' başlığıyla yapılan açıklamada, "Sosyal medyada 'Yer Nizip, küçücük çocuğu oynatıp, başında silah sıktılar' şeklinde yapılan paylaşım ihbar kabul edilerek Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede M.Ç. isimli şahsın silah sıkmak suretiyle video paylaşımı yaptığı tespit edilmiştir. M.Ç. isimli şahsın Nizip ilçesinde ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerekli yasal süreç başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

