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Gaziantep'te Drone Destekli Trafik Denetimleri: 44 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'te Drone Destekli Trafik Denetimleri: 44 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla cayrokopter ve dronlarla gerçekleştirdiği denetimlerde 44 sürücüye toplam 253 bin 928 TL para cezası keserken, 10 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan cayrokopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 44 araç sürücüsüne 253 bin 928 TL trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter ve dron destekli trafik denetimleri yaptı. Sürücüleri trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmek ve otoyolda meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla icra edilen denetimler kapsamında bin 532 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda 44 araç sürücüsüne 253 bin 928 TL trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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