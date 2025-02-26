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Gaziantep'te Dron ve Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi

Gaziantep'te Dron ve Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, trafik kurallarına uyumu artırmak amacıyla dron ve cayrokopter kullanarak özel bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 383 araç sorgulanırken, 5 araç trafikten men edildi ve 8 sürücüye toplam 48 bin 186 TL ceza kesildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda dron ve cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı koordinesinde, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak, meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla dron ve cayrokopter destekli özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 383 araç sorgulanırken 5 araç trafikten men edildi. 8 araç sürücüsüne ise 48 bin 186 TL idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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