Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad' çağrısı

Özgür Özel "Ben de gelirim" diyerek duyurdu
Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

Gaziantep'te Dron ve Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi

Gaziantep'te Dron ve Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri, dron ve cayrokopter kullanarak otoyolda gerçekleştirdikleri trafik denetiminde 630 aracı sorguladı, 2 aracı trafikten men etti ve 7 bin 618 TL para cezası uyguladı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda dron ve cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 630 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı koordinesinde, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak, meydana gelebilecek trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla dron ve cayrokopter destekli özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

İcra edilen denetimler sonucunda 630 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi, aranan 2 şahıs ise yakalandı. Ekipler, 3 tır sürücüsüne sol şeridi ihlal etmekten cezai işlem uygularken diğer sürücülere ise 7 bin 618 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi
img

Birçok şehre yayıldı! Tutar inanılmaz
img

Yeni trafik cezaları can yakacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.