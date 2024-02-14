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Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Uygulamasında Kırmızı Işık İhlali Tespit Edilen Araçlara Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te yapılan dron destekli trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları dron kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te, dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli kavşağında dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerası ile kaydedildi.

Kentin farklı noktalarında benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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