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Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimleri Yapıldı

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Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kentin bazı noktalarında dron destekli denetimler yapıldı. Denetimde 47 araç ve sürücüsüne 294 bin 578 cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kentin bazı noktalarında dron destekli denetimler yapıldı. Denetimde 47 araç ve sürücüsüne 294 bin 578 cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 47 araç ve sürücüsüne trafiği ve can güvenliğini tehlikeye atmaktan 294 bin 578 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde trafiğe çıkması uygun bulunmayan motorlar ve araçlar trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep trafik Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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