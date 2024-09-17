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Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetiminde 114 Bin TL Cezalı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetimlerinde 70 sürücüye toplam 114 bin 630 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde hız kontrolü, emniyet kemeri denetimi ve alkollü araç kullanımı kontrol edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron destekli trafik denetimlerinde 70 sürücüye toplam 114 bin 630 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması Timleri tarafından bir hafta içerisinde adli makamların koordinesinde tarım işçilerine yönelik trafik bilincinin arttırılması, tarım işçilerini taşıyan araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, yapay zeka radar cihazı ile hız kontrolü, dron ile emniyet kemeri denetimi ve alkollü araç kullanımına yönelik kontroller yapıldı. Denetimler sonucunda 537 araç ve sürücüsü, 120 traktör ve kamyonet sürücüsü, 110 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlenirken 70 sürücüye toplam 114 bin 630 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Diğer yandan 3 araç trafikten men edilirken 2 sürücünün ise belgesi geri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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