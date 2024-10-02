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Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimi

Gaziantep'te Dron Destekli Trafik Denetimi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarım işçilerine yönelik trafik bilincinin arttırılması için dron ve yapay zeka radarlarıyla denetim gerçekleştirdi. 930 araç ve sürücüsü denetlenirken, 2 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te Trafik jandarması timleri trafik bilincinin arttırılması için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri, adli makamların koordinesinde son 1 hafta içerisinde tarım işçilerine yönelik trafik bilincinin arttırılması ve tarım işçilerini taşıyan araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapay zeka radar cihazı ile hız kontrolü yapan ekipler, diğer yandan dron ile emniyet kemeri denetimi ve alkollü araç kullanımına yönelik özel denetim faaliyeti de gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 930 araç ve sürücüsü, 145 traktör ve kamyonet sürücüsü, 125 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi. 2 araç trafikten men edilirken 2 sürücünün belgesi ise geri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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