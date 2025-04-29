Gaziantep'te dron destekli trafik denetimi: 116 sürücüye 160 bin TL ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan dron destekli trafik denetimlerinde 116 araç plakası ve sürücüsüne 160 bin 700 trafik idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Son iki hafta içerisinde icra edilen dron destekli denetim faaliyetinde 116 araç plakasına ve sürücüsüne; sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli kural ihlal etmekten 160 bin 700 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Otoyoldaki trafik denetimlerinin farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.