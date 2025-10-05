Gaziantep'te Dron Destekli Otoyol Denetimi: 828 Araç Ceza Aldı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin dron destekli otoyol denetimlerinde 4 bin 599 araç sorgulanarak çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 828 araca trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 362 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesiyle otoyolda çok sayıda denetim yaptı. Eylül ayı içerisinde icra edilen dron destekli radar denetim faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 599 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda, yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 828 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 362 araç da trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyeti geri alındı. - GAZİANTEP