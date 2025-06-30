Gaziantep'te Drift Yapan Sürücüye Rekor Cezai İşlem
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası uygulandı ve sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Gaziantep'te drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa