Gaziantep'te Drift Yapan Sürücüye Rekor Cezai İşlem

Gaziantep'te Drift Yapan Sürücüye Rekor Cezai İşlem
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası uygulandı ve sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Gaziantep'te drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

rekormu bu ne laaa 46 bin tl... 2 aylık kira parası ... 460 bin yapın ... arabaya el koyun ömür boyu ehliyet vermeyin. hattaaa ..........n

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