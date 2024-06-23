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Gaziantep'te drift atan sürücüye ağır ceza

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Gaziantep'te trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Gaziantep'te trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Gaziantep'te drift atan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede Aydınlar Mahallesi'nde bir aracın trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı tespit edildi. Drift attığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine de 60 gün el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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