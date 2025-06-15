Gaziantep'te Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
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Gaziantep'te, araç ve yaya trafiğine açık caddede drift atarak tehlike oluşturan sürücüye 46 bin 392 TL ceza verilmiş ve sürücü belgesine 60 gün el konulmuştur. Olay anları güvenlik kamerasına yansımıştır.

Gaziantep'te araç ve yaya trafiğine açık caddede drift atarak tehlike saçan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Aracın drift attığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden ve drift atarak araç-yaya güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, araç ve yaya trafiğine açık caddede drift atarak tehlike saçan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Aracın drift attığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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