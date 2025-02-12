Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu

Gaziantep'te Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te karlı yolda drift atan sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi. Diğer araçların ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı da trafikten men edildi.

Gaziantep'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu karlı yolda drift atan sürüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Diğer araçların ve yoldaki yayaların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konularak araç da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası tespit edilemeyen lüks bir aracın sürücüsü, yaya ve araçların bulunduğu karlı yolda drift attı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu karlı yolda aracın drift atma ve diğer araçlar ile yoldaki yayaların can güvenliğini tehlikeye sokma anları yer aldı.

Ehliyetine 60 gün el konulan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Görüntülerin yayılmasının ardından paylaşımları ihbar kabul eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın plakası ve sürücüsünü tespit ederek yakaladı. "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapılan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Görüntülerdeki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çocukların koşup oynadığı parkta 176 bomba bulundu
img

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
img

Real Madrid, Manchester City'yi devirdi! İşte gecenin sonuçları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday

Dev derbiyi kim yönetecek? İşte hakem adayları
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.