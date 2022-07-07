Gaziantep'te drift atan şahsa 9 bin lira ceza Gaziantep'te drift atan şahsa 9 bin lira ceza Gaziantep'te drift atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çevreye rahatsızlık veren şahsa 9 bin 552 lira ceza verildi. Gaziantep'te drift atan şahsa 9 bin lira ceza GAZİANTEP - Gaziantep'te drift atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çevreye rahatsızlık veren şahsa 9 bin 552 lira ceza verildi. Şahsın aracıyla drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziantep'te 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Adnan İnanıcı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çevreye rahatsızlık veren şahıs, çarşı ve mahalle bekçilerince tespit edildi. Çarşı ve mahalle bekçilerince tespit edilerek kayıt altına alınan araca trafik ekipleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 9 bin 552 lira cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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