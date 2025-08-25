Gaziantep'te Drift Atan Lüks Araç Sürücüsüne 46 Bin TL Ceza

Gaziantep'te Drift Atan Lüks Araç Sürücüsüne 46 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te caddede drift atan lüks araç sürücüsüne 46 bin 392 TL ceza kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te araç ve yaya trafiğine açık caddede drift atarak tehlike saçan lüks araç sürücüsüne, 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Aracın drift attığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden ve drift atarak araç-yaya güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, araç ve yaya trafiğine açık caddede drift atarak tehlike saçan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KAP geldi! Süper Lig devinden bomba bir transfer daha

Süper Lig devinden bomba bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.