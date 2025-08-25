Gaziantep'te Drift Atan Lüks Araç Sürücüsüne 46 Bin TL Ceza

Gaziantep'te araç ve yaya trafiğine açık caddede drift atarak tehlike saçan lüks araç sürücüsüne, 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Aracın drift attığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız eden ve drift atarak araç-yaya güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, araç ve yaya trafiğine açık caddede drift atarak tehlike saçan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Aracın drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP