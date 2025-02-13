Gaziantep'te Dolandırıcılık ve Yağma Suçlarından Aranan İki Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve yağma suçlarından 11 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçu başta olmak üzere 7 ayrı suçtan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli şahıs ile dolandırıcılık ve yağma suçları olmak üzere 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıslar Şahinbey ilçesinde saklandığı adreslere gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP