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Gaziantep'te Direksiyon Hakkını Kaybeden Sürücü Arazide Uçtu

Gaziantep'te Direksiyon Hakkını Kaybeden Sürücü Arazide Uçtu
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Gaziantep'te bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek arazide kaza yaptı. Sürücü hafif yaralanırken, yolda sıkça kazalar meydana geldiği belirtiliyor.

Gaziantep'te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza eski Nurdağı Gaziantep yolu Cerityeniyapan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek şeritli yolda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu boş araziye uçtu. Yaşanan kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, tek şeritli yolda sık sık kaza yaşandığını ve bu yüzden bu yola ölüm yolu denildiğini belirten vatandaşlar yolun bir an önce yapılmasını istedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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