Gaziantep'te dilencilik yapan 21 çocuğa işlem 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 21 çocuk hakkında yasal işlem yapıldı. Gaziantep'te vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 21 çocuk hakkında yasal işlem yapıldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dilencilik yapan çocuklara yönelik uygulama yaptı. Uygulama sonucunda, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda kendileriyle birlikte vatandaşları da zor durumda bırakarak dilencilik yaparak çalıştığı tespit edilen 21 çocuk hakkında yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Çocuk 3. Sayfa Haberler

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