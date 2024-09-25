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Gaziantep'te Devrilen Vincin Altında Kalıp Hayatını Kaybeden İnşaat İşçisi

Gaziantep'te Devrilen Vincin Altında Kalıp Hayatını Kaybeden İnşaat İşçisi
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Gaziantep'te inşaat alanında devrilen seyyar vinç, 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt'un ölümüne neden oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan 20 yaşındaki inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vincin altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesinde vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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