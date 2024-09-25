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Gaziantep'te Devrilen Vincin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te inşaat alanında meydana gelen olayda, seyyar vincin devrilmesi sonucunda 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan 20 yaşındaki inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında çalışan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vincin altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesinde vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te Devrilen Vincin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa

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