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Gaziantep'te Depremzedelerin Okullarında Eğitim Verildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, İslahiye ilçesindeki depremzede öğrencileri okullarında ziyaret ederek trafik bilinci ve okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri İslahiye ilçesindeki depremzede öğrencileri okullarında ziyaret ederek eğitim verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Boğaziçi Jandarma Komutanlığı personelleri, Güvenli Eğitim ve Koordinasyon kapsamında İslahiye ilçesi Yağızlar Mahallesi İlkokulunda eğitim gören depremzede minik öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklara trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verildi.

Jandarmanın kullandığı araç ve gereçlerin de tanıtıldığı ziyaret sonrası çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İslahiye Jandarma trafik Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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