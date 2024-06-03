Gaziantep'te Depremzedelerin Okullarında Eğitim Verildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri İslahiye ilçesindeki depremzede öğrencileri okullarında ziyaret ederek eğitim verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Boğaziçi Jandarma Komutanlığı personelleri, Güvenli Eğitim ve Koordinasyon kapsamında İslahiye ilçesi Yağızlar Mahallesi İlkokulunda eğitim gören depremzede minik öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklara trafik bilincinin arttırılması, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları hakkında eğitim verildi.

Jandarmanın kullandığı araç ve gereçlerin de tanıtıldığı ziyaret sonrası çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. - GAZİANTEP