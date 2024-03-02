Gaziantep'te Depremzedelere Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep'te jandarma trafik ekiplerince Nurdağı ilçesindeki depremzede çocuklara yönelik trafik eğitimi verildi. Eğitim sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Nurdağı ilçesinde bulunan konteyner okulda eğitim gören 170 depremzede öğrenciye trafik eğitimi verildi. Depremzede öğrencilere moral ve destek vermek yapılan eğitim etkinliğinde genel trafik kuralları, okul servis araçlarında emniyet kemeri kullanma, karayolunda karşıdan karşıya geçme, trafik ışıklarının anlamı ve trafikte uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Jandarma ekipleri, eğitimler sırasında öğrencilerle çeşitli oyun ve etkinlikler de yaptı.

Eğitim sonrası jandarma ekiplerince çocuklara dergi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP