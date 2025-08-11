Gaziantep'te Depremzede Şahsın Suç Kaydı Ortaya Çıktı

Gaziantep'te polisin kendisine şiddet uyguladığını iddia eden şahsın 14 suç kaydı olduğu ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çocuklarını aldığı için kuruma saldırdığı ortaya çıktı. Evinin olmadığını iddia eden depremzedenin verilen konteyneri 50 bin TL'ye sattığı da ortaya çıktı.

Bazı basın yayın organlarında çıkan ve polisin kendisine işkence ettiğini öne süren 43 yaşındaki Devlet Taş'ın 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk babası Taş'ın çocuklarını alan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün kapısını kırmaya çalıştığı ve polisin kendisini gözaltına aldığı öğrenildi. Depremzede olan Taş'ın devletin kendisine konteyner vermediği iddiası da yalan çıktı. Evinin olmadığını iddia eden Taş'ın verilen konteyneri 50 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı. İslahiye'de asrın felaketi olan depremde evi yıkılan Devlet Taş'ın bir süre 2 çocuğu ile konteyner kentte kaldığı, daha sonra burası boşaltılınca İlçe Kaymakamlığına evinin olmadığını söyleyerek konteyner aldığı ve konteyneri 50 bin TL'ye sattığı öğrenildi.

Devlet Taş'ın çocuklarına bakamadığı, kötü koşullarda yaşadıkları ve 14 yaşındaki kızının hiç banyo yapmadığı belirlenerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 2 çocuğu devlet korumasına aldığı, kurum binasına saldıran Taş'ın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne saldıran Taş'ın polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındığı, bu esnada polise direnen Taş'ın kendisini yere attığı belirtildi. Polis tarafından hastaneye götürülen Taş'ın sağlık kontrolünden geçirildiği, hastanede beklerken çekilen fotoğrafının ise "hastanede yatıyor" şeklinde haber yapıldığı kaydedildi. - GAZİANTEP