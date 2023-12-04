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Gaziantep'te deprem sonrası Roma dönemine ait mezar bulundu

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6 Şubat depremlerinde hasar alan bir evin bahçesinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Roma dönemine ait tek oda mezar, insan kemikleri, içi boş çömlek ve bronz fibula iğnesi bulundu.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar alan bir evin bahçesinde Roma dönemine ait tek oda mezar, insan kemikleri, içi boş çömlek ve bronz fibula iğnesi bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 1 Aralık 2023 tarihinde bahçesinde çökme meydana geldiğini gören bir vatandaş durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Ekipler tarafından bölge emniyete alınarak Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Müze Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; 2,5 metre yükskeliğinde, 3x3 metre genişliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek, 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca bölge koruma altına alındı. Gaziantep Müze Müdürlüğünce incelemelerin devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma Roma Deprem Kültür 3. Sayfa Güncel Haberler

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