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Gaziantep'te denetimde mide bulandıran görüntüler: İşletmelerde böcekler cirit atıyor

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan denetimlerde, işletmelerdeki hijyen sorunları ve böceklerin bulunması şaşkınlık yarattı. 57 somun fırını denetlenerek 16 işletmeye yasal işlem uygulandı.

Gaziantep'te denetimde mide bulandıran görüntüler: İşletmelerde böcekler cirit atıyor

57 somun fırını denetlenerek 16 işletmeye yasal işlem uygulandı

-İşletmelerde şok eden görüntüler... Unun bulunduğu yerde zehir ilacı var

Şahinbey'de zabıta ekiplerinden gece denetimi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00'de Şahinbey sınırları içerisindeki 57 francala (somun) fırınını denetledi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gece 02.00'de 10 ekiple eş zamanlı olarak 57 franca (somun) işletmesini denetleyerek olumsuzluk tespit edilen 16 işletmeye yasal işlem uyguladı. Ekipler, denetimlerde fırınlarda hijyen şartlarını baştan sona inceledi. İşletmelerde kullanılan malzemelerin saklama şartlarından, ürünlerin hijyenik sunumuna, personelin el temizliği ve giyim düzeninden, çalışma ortamının genel temizliğine kadar pek çok detay kontrol edildi. Ayrıca fırınlara ait çalışma izin belgeleri ve gıda güvenliği sertifikaları da detaylı bir şekilde incelendi.

"Zabıta ekiplerimiz 7/24 sahada"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için en öncelikli konudur. Bu kapsamda düzenlediğimiz denetimlerle işletmelerin hijyen standartlarına uyup uymadığını yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın, ekmek ve diğer fırın ürünlerini sağlıklı bir şekilde tüketebilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Ekiplerimizin gece mesaisinde 10 ekiple eş zamanlı yaptığı denetimlerde, 57 francala (somun) işletmesini denetleyerek sağlık şartlarına uymayan 16 iş yerine yasal işlem uyguladı. Vatandaşımızın sağlığını tehdit edenlere geçit vermeyerek, denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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