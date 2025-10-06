Haberler

Gaziantep'te dehşete düşüren görüntüler: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te dehşete düşüren görüntüler: Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir şahsın annesini tekmeledikten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürme anına ait dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te bir şahsın annesini tekmeledikten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürme anına ait dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kendisini kaybeden şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürme anları saniye saniye yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında tartışılma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kardeşi Yaşar Tüzel tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Tüzel ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Tüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Annesini tekmeleyip elini bıçakladı, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Yaşanan olayın ardından dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yaşar Tüzel isimli şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra elinden ve boynundan bıçaklaması, daha sonrasında ise ağabeyi Mehmet Tüzel'i defalarca bıçaklayarak öldürme anları yer aldı. Görüntülerde olay sırasında kendini kaybeden şahsın defalarca 'deli değilim, deli değilim' demesi de dikkat çekti.

Katil zanlısı cani, adliyeye sevk edildi

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Yaşar Tüzel isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Kulisler yangın yeri: Selahattin Demirtaş, 8 Ekim'de tahliye edilebilir

Tarih netleşti! Ankara kulislerini sarsan Demirtaş iddiası
Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı

O ilimizde unutulmaz festival! Tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.