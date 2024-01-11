Gaziantep'te DEAŞ Üyesi Tutuklandı

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'te şafak operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2014-2018 yılları arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde Husbe (Genel Ahlak Polisi) unsurunda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.M.M. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan şüpheli şahsın adresinde gerçekleştirilen arama sonucunda dijital materyallere de el konuldu. Gözaltına alınan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP