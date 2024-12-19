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Gaziantep'te DEAŞ Üyesi Terörist Yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ Üyesi Terörist Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi A.C.K. adlı yabancı uyrukluyu yakaladı.

Gaziantep'te terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2015-2016 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.C.K. isimli şüpheli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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