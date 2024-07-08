Gaziantep'te DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik TEM Şube Müdürlüğünce çalışma yaptı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda W. B. İsimli yabancı uyruklu şahıs operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP