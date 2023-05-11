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Gaziantep'te DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs yakalandı Gaziantep'te, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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