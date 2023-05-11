Gaziantep'te DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP