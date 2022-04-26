Son Dakika | Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 şahıs yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında Özel Harekat Polisi'nin desteğiyle çok sayıda adrese koçbaşı ile baskın yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Operasyon sırasında Özel Harekat Polisi'nin desteğiyle çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Örgüt içerisinde silahlı faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı

Yapılan operasyon sonucunda, terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapılırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.