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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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