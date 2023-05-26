Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP