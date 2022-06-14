Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama - Haberler

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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Gaziantep'te TEM ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te TEM ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma kaydı bulunan S.Ç.'nin kaldığı adresi tespit etti. Belirlenen adrese Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen TEM ekipleri S.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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